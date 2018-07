Acidente deixa 4 feridos na via Dutra, em Guarulhos-SP O dia é de pouco movimento hoje e sem graves ocorrências nas estradas estaduais e federais do Estado de São Paulo, de acordo com Polícia Rodoviária Federal. No início da madrugada, contudo, um acidente na Via Dutra deixou quatro pessoas feridas no trecho de Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo a concessionária NovaDutra, um carro capotou depois de bater na mureta de proteção e acabou atingido por outro veículo, que ia na mesma direção. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Padre Bento, em Guarulhos. O acidente provocou a interdição de uma das faixas da rodovia por pouco mais de uma hora.