Acidente deixa 4 mortos carbonizados na Anhanguera

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, testemunhas relataram que um Fiat Punto, que viajava sentido capital, atravessou o canteiro central e atingiu um caminhão-tanque, carregado de cimento, que acabou perdendo o controle e também cruzou a pista, atingindo uma carreta e outro carro, onde viajavam as vítimas.

Após a colisão, que deixou um dos carros, a cabine do caminhão-tanque e a caçamba da carreta totalmente destruídos, houve uma explosão, enquanto motoristas que passavam pelo local tentavam socorrer as vítimas.

O bombeiro Bruno Gobo afirmou que o fogo espalhou rapidamente e não houve tempo de socorrer as vítimas presas nas ferragens. O motorista do carro atingido que pegou fogo, identificado como Renato Theodoro de Oliveira, de 25 anos, tentava sair das ferragens quando houve a explosão, segundo a polícia. Com ele, estavam outras duas vítimas do acidente.

O caminhoneiro Alessandro Santos, que passava pelo local, disse que conhecia o motorista da carreta atingida. "Nós tentamos apagar o fogo, pegamos extintor, mas não deu tempo. Ele morreu queimado pedindo socorro."

Outras três vítimas que sobreviveram ao acidente a ao fogo foram levadas para a Santa Casa e para o Hospital de Queimados de Limeira.

Uma delas teve 80% do corpo queimado.