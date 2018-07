Acidente deixa 4 mortos e 10 feridos no litoral de SP Quatro pessoas morreram - entre elas duas crianças - e dez ficaram feridas em um acidente que aconteceu na tarde de ontem na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no município de Mongaguá, na Baixada Santista. De acordo com a polícia, chovia forte no momento do acidente. Um caminhão-baú da Secretaria de Administração Penitenciária que transportava cinco presos para o Centro de Detenção Provisória de Praia Grande derrapou, o motorista perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária na altura do quilômetro 309, na região do Balneário Jussara, em Mongaguá. A viatura bateu de frente em dois carros. Sérgio Anselmo de Oliveira, de 46 anos, que estava em um dos veículos atingidos morreu na hora. As irmãs Nicolli Ferreira dos Santos, de 1 ano, e Nayara Ferreira dos Santos, de 2 anos, e a mãe delas, Gláucia Ferreira dos Santos, de 25 anos, que estavam no outro carro, foram as outras vítimas fatais. O motorista da viatura, o agente de segurança penitenciária Luiz Carlos da Silva, de 46 anos, permanece internado. As demais vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Mongaguá, ao Pronto-Socorro (PS) Central da cidade, ao PS de Agenor de Campos e à Santa Casa de Santos. Os hospitais não forneceram informações sobre o estado dos feridos. Caminhões Hoje, uma pessoa morreu em um acidente envolvendo dois caminhões na Rodovia Dom Pedro I, na região de Campinas, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um caminhão bateu na traseira de outro no acesso da Rodovia Dom Pedro para a Rodovia Anhanguera. O motorista de um dos veículos morreu no local. A polícia rodoviária não deu informações sobre outros feridos. Duas carretas também se envolveram hoje em um acidente no município paulista de Santa Isabel, no Vale do Paraíba. O acidente matou o motorista de uma delas e provocou a interdição de meia pista sentido Rio de Janeiro-São Paulo da Rodovia Presidente Dutra, na altura do quilômetro 188. Em Araquari, no norte de Santa Catarina, dois caminhões bateram na altura do quilômetro 70 da BR-101. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos motoristas morreu, mas ainda não foi identificado. O acidente deixou a região com trânsito lento.