Acidente deixa 4 mortos e 4 feridos em Agudos Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram gravemente feridas, no final da noite de domingo, 4, após um Ford EcoSport azul e um Audi prata baterem contra uma carreta, que transportava soja e ficou atravessada na pista, na altura do quilômetro 330,9 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Agudos, região de Bauru, interior paulista. No momento do acidente chovia na região.