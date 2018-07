Acidente deixa 4 mortos e 8 feridos em estrada de MG

Quatro pessoas morreram, entre elas uma criança, e outras oito ficaram feridas no final da tarde desta quarta, 28, num acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão, na altura do quilômetro 259,5 da BR-365, em João Pinheiro, a 380 quilômetros de Belo Horizonte, no noroeste do Estado. O condutor da caminhonete, Albertino Santos da Silva, que sofreu ferimentos leves, teria dormido ao volante, atingido a traseira de um caminhão. Os quatro mortos e os outros sete feridos eram passageiros da caminhonete. Morreram no acidente Luana da Silva Almeida, de 1 ano de idade, Angelito Santos da Silva, 36 anos, Lucineide Santos da Silva, 37, e a adolescente Irineia Ferreira dos Santos, de 17 anos. O motorista do caminhão, Luís Carlos Rosa, saiu ileso. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Paracatu.