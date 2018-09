Acidente deixa 4 mortos na BR-101, em Sergipe

O motorista perdeu o controle da direção, fazendo com que o ônibus invadisse o sentido contrário da rodovia e colidisse frontalmente com um caminho caçamba. Com o impacto, o motorista do caminho Aloísio Lisboa do Nascimento e o motorista do ônibus, Walderan dos Santos, de 22 anos, morreram na hora.

Outros dois passageiros do ônibus, ainda não identificados, não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. Além deles, outras 22 pessoas sofreram ferimentos.