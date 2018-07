Acidente deixa 44 feridos em rodovia do oeste de Minas

Cerca de 44 pessoas ficaram feridas, entre elas sete gravemente, após um acidente entre dois caminhões e um ônibus de turismo, na Rodovia BR-262, na região de Córrego Danta, no oeste de Minas Gerais, na noite de terça-feira, 27. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão rodou na pista, na altura do Km 574, por volta das 18h30. Ele invadiu a pista contrária, atingindo outro caminhão, que bateu em um ônibus da empresa Fertur Turismo. O ônibus, que transportava 50 passageiros que voltavam de uma excursão a Caldas Novas, em Goiás, e seguiam em direção a Belo Horizonte, acabou caindo em um barranco. O motorista do caminhão, Fabio Souza de Jesus, teve ferimentos graves. Outros seis passageiros do ônibus também ficaram gravemente feridos. Todos foram levados para a Santa Casa de Luz.