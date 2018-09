Acidente deixa 5 mortos e 30 feridos em Minas Gerais

Cinco pessoas morreram e pelo menos 30 ficaram feridas na manhã desta quinta-feira, 22, em um grave acidente no quilômetro 508,5 da BR-262, na cidade de Luz, região centro-oeste de Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta de 7h, um ônibus da empresa Eucatur, que seguia de Porto Velho (RO) para Colatina (ES), atingiu a contramão e colidiu frontalmente com uma carreta de uma empresa de biscoitos. Uma caminhonete Pajero não conseguiu frear e bateu na traseira da carreta. A PRF suspeita que a neblina tenha contribuído para o acidente. Os motoristas dos três veículos, um condutor reserva e um passageiro do ônibus morreram no local. Até o início da tarde os nomes não haviam sido divulgados. A maior parte dos feridos foi levada para a Santa Casa de Luz. Pelo menos quatro vítimas sofreram ferimentos graves. Duas pessoas seriam removidas para o Pronto-Socorro do Hospital João XXII, em Belo Horizonte. Segundo a PRF, a pista sentido Araxá-Luz ficou parcialmente interditada, mas o trânsito fluía nos dois sentidos. Matéria atualizada às 13h29 para acréscimo de informações