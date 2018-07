Acidente deixa 5 mortos e 6 feridos

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a van, que seguia com os estudantes, todos de Itapeva, para o Colégio Agrícola de Taquarivaí, invadiu a pista contrária, possivelmente numa tentativa de ultrapassagem, atingido de frente a carreta. Os policiais, que possuem uma base a 300 metros do local do acidente, escutaram o barulho do impacto. Equipes de resgate dos Bombeiros e da concessionária SPVias socorreram as vítimas.

Duas morreram no local, as demais foram encaminhadas para o hospital municipal de Itapeva, onde outras três não resistiram aos ferimentos e também morreram. Os mortos são: Marcelo Henrique de Oliveira Pinto, de 25 anos; Diego Santos de Oliveira, 20; Douglas Barros de Oliveira, 19; João Paulino de Lima Jr., 20, e o motorista da van, Adilson de Oliveira Nunes, 44. A verdadeira causa do acidente ainda será apurada pela polícia.