Acidente deixa 5 mortos na br-470, em SC Cinco pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas na manhã deste sábado, 21, na Rodovia BR-470, na região de Agronômica, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os veículos, um Gol e um Corsa, bateram de frente, por volta das 8h45, na altura do km 155 da rodovia. O motorista do Gol, Jean Moisés dos Santos, e os passageiros Salete Raquel dos Santos, Patrícia Paludo o Orildes Menezes Mitkus morreram no local. O motorista do Corsa, Ademir Luiz machado também faleceu no acidente e os passageiros Janaína Dellagnolo e Acelino Luiz Machado ficaram gravemente feridos. O tráfego na rodovia ficou em meia pista das 8h45 até as 10 horas, segundo a PRF.