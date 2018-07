Acidente deixa 6 mortos em Governador Valadares-MG Seis pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida após uma colisão entre três carros e uma carreta na rodovia BR-381, em Periquito, região próxima a Governador Valadares, em Minas, na noite de ontem. Uma carreta do Paraná bateu num veículo de passeio que vinha na contramão. A carreta não conseguiu evitar o choque. Uma picape que vinha atrás também não conseguiu evitar a batida e foi prensada por um outro carro que vinha logo atrás. Cinco passageiros do veículo que trafegava na contramão - Bruno da Silva Pereira, Carla Cristina Alves Pereira, Aparecida Ferreira Alves, Francislaine Paula Ferreira e Verônica Rodrigues Alves da Silva -, morreram no local. Outra passageiro, Vanderson Alves de Andrade, ficou gravemente ferido e foi levado ao Hospital Marcio Cunha, em Ipatinga. O motorista da caminhonete, Neuber Garrido Esquirio, também faleceu na hora. Os motoristas da carreta, Armando Justus, e do outro veículo de passeio, Carlos Augusto Pereira, não ficaram feridos.