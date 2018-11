Acidente deixa 7 mortos e 7 feridos em Campinas

A empresa está localizada a cerca de 2 quilômetros do local do acidente, na rodovia D. Pedro. Os funcionários voltavam de um curso ministrado em São Paulo. De acordo com a Polícia, o motorista do Fiat Uno não era habilitado e estava sozinho no carro. Depois de colidir com a van, o carro capotou e atingiu uma carreta. O motorista do caminhão se feriu levemente, foi atendido e liberado. Os feridos da van foram retirados das ferragens e levados, em estado grave, para os hospitais próximos.