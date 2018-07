Acidente deixa 7 mortos e 8 feridos em Ibiúna(SP) Sete pessoas morreram e oito ficaram feridas, por volta das 21h deste domingo, em um acidente envolvendo uma perua Kombi e um Fiat Marea Weekend, na altura do km 68,2 da Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), em Ibiúna, estrada de pista simples com dupla mão de direção. Com péssimas iluminação e sinalização, essa rodovia tem início em Cotia, na Grande São Paulo, na altura do km 45 da Rodovia Raposo Tavares, e termina em Pilar do Sul, na região de Sorocaba. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, no momento do acidente caía na região apenas uma garoa, mas não teria sido a pista escorregadia a principal causa do acidente. Testemunhas disseram que o motorista do Fiat, ao fazer uma ultrapassagem de risco, bateu de frente contra a perua, ocupada por fiéis de uma igreja evangélica que voltavam de excursão. Cinco pessoas morreram na hora e outras duas no pronto-socorro de Ibiúna, para onde alguns dos feridos foram levados por resgates dos bombeiros de São Roque. Outras vítimas, incluindo dois meninos, de 2 e 5 anos, estão internadas no Hospital Regional de Sorocaba. Seis dos mortos, todos adultos, estavam na Kombi, são eles: o motorista, Nivaldo Cardoso de Oliveira, Darci Ribeiro dos Santos, Camilo Francisco de Almeida, Maria Aparecida Cardoso, Benedita Maria das Dores e Maria Aparecida Nunes da Silva. A sétima vítima fatal era passageira do Fiat e foi identificada como Sueli de Fátima. O condutor do Fiat, Ismael Ribeiro Carlos, ficou gravemente ferido.