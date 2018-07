Acidente deixa 7 pessoas feridas na zona oeste de SP Sete pessoas, entre elas uma senhora que voltava do hospital, ficaram feridas, por volta da 1 hora da madrugada desta terça-feira, em um acidente envolvendo um Volkswagen Fox e um Chevrolet Corsa táxi, no Butantã, zona oeste da capital paulista. Entre as pessoas que ocupavam o Fox estava Rosalina Maria de Jesus, de 72 anos.