Acidente deixa 9 mortos e 5 feridos na BR-146 em Araxá

Segundo a Polícia Rodoviária, um Corsa prata, placas JGA 0550, e uma Kombi, placas HGR 1252, ambos de Araxá bateram de frente após um dos motoristas invadir a pista contrária. Os ocupantes da Kombi voltavam da Festa de Santos Reis que ocorre na cidade; já o Corsa seguia para a festa.

Até as 14h30, a identificação dos mortos, sendo cinco do Corsa e quatro da Kombi, não havia chegado à delegacia da cidade. Entre os que morreram estão uma menina de 8 anos e uma adolescente, de 16. Cinco pessoas foram levadas para a Santa Casa de Araxá, duas deles em estado gravíssimo e duas com ferimentos grave