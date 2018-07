Acidente deixa Anchieta interditada por quase 2 horas A Rodovia Anchieta foi interditada na manhã desta terça-feira devido a um acidente envolvendo quatro carretas no km 50 por volta das 6h20. O acidente deixou uma vítima com ferimentos moderados, sem risco de morte, segundo a Ecovias, concessionária que administra a rodovia. O ferido foi encaminhado à Santa Casa de Santos. Por volta das 8 horas, a faixa da esquerda foi liberada no local do acidente, ara os veículos que estavam represados desde o km 46.