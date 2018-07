O ônibus colidiu contra a traseira do caminhão. Parte dos feridos foi levada para o Hospital Imaculada Conceição. As vítimas com ferimentos leves foram atendidas no local do acidente. O trânsito ficou parcialmente fechado na rodovia durante a madrugada. Às 11 horas, a BR-040 não tinha mais bloqueios e o trânsito fluía normalmente. A polícia vai investigar as causas do acidente.