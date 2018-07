Acidente deixa cinco bailarinos gravemente feridos Cinco dos cerca de 40 passageiros paraguaios vítimas de acidente de ônibus no Rio Grande do Sul (RS) estão gravemente feridos. Entre os acidentados em estado grave estão dois irmãos de 9 e 5 anos, que foram transferidos para um hospital de Porto Alegre com traumatismo craniano, informou o vice-cônsul do Paraguai, Vitor Dias. O acidente ocorreu na madrugada de domingo no km 4 da Rota do Sol, rodovia que dá acesso ao litoral catarinense. Os pacientes estão sendo atendidos em hospitais de Caxias do Sul, Porto Alegre e Capão da Canoa. Segundo o vice-cônsul, 57 pessoas estavam a bordo do ônibus de dois andares que se chocou contra a grade de proteção na entrada de um viaduto. O veículo transportava o grupo Vivencia Estudio de Danza, de Assunción, Paraguai, que participou no sábado, 18, da Noite dos Campeões da 16ª edição do Festival Bento em Dança, na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Após participação no concurso, os participantes do grupo de dança seguiriam para o balneário de Camboriú (SC).