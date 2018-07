Acidente deixa cinco mortos na rodovia BR-116, em Minas

Cinco pessoas morreram na noite de terça-feira, 26, em um acidente no quilômetro 27 da BR-116, na cidade de Cachoeira de Pajeú, região mineira do Vale do Jequitinhonha. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta de 21h20, um automóvel, modelo Palio, de Jundiaí (SP), colidiu frontalmente com um caminhão de Araraguá (SC). Ao tentar fazer uma curva acentuada, o condutor do Palio, Getúlio Lacerda Andrade, de 49 anos, perdeu o controle direcional do veículo, que rodou na pista e bateu de frente com o caminhão que trafegava em sentido contrário. Andrade e os quatro ocupantes do carro - Anailton José dos Santos, de 19 anos, Ildo Lacerda Andrade, de 47, Edmárcio José dos Santos, de 25, e Sebastião Pereira, cuja idade não foi divulgada - morreram no local. O motorista do caminhão, Rafael Oliveira de Macedo, de 29 anos, não se feriu. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) anexo ao Hospital Deraldo Guimarães, na cidade de Almenara (MG).