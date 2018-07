Acidente deixa dois feridos e congestiona Dutra, em SP

Um choque entre um Palio e um Chevette deixou duas pessoas feridas nesta quinta-feira, 15, na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 15 horas, no Km 224 da pista marginal, no sentido da capital paulista. A NovaDutra, empresa responsável pela via, informou que as vítimas, uma em estado leve e outra em moderado, foram levadas para o Hospital Carlos Chagas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas das três faixas da estrada permaneceram bloqueadas até as 15h50. Apesar da liberação do trecho, às 16h10, a fila de engarrafamento ainda atingia 5 quilômetros. No sentido contrário da Dutra, do Rio de Janeiro, o excesso de veículos congestionava a pista marginal do Km 225 ao 222 e a expressa entre os Km 226 e 219. Nas demais estradas que ligam a capital ao litoral e ao interior do Estado, a circulação era normal, sem registro de acidentes graves. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 por 5 - as pistas sul das duas vias dão acesso à região da Baixada Santista, no litoral, e as norte de ambas, à capital.