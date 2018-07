Acidente deixa dois mortos e 30 feridos no Paraná

Duas pessoas morreram e pelo menos 30 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus de turismo e um caminhão, por volta das 10 horas desta segunda-feira, 9, na BR-476, no Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão frontal entre um caminhão furgão e o ônibus da empresa Expresso Maringá ocorreu na altura do Km 168, no trecho entre as regiões da Lapa e Araucária. Os dois mortos eram ocupantes do caminhão, que tombou após a batida. Segundo a PRE, 15 pessoas ficaram feridas gravemente e foram levadas para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Os outros feridos foram levados para hospitais de Contenda e Araucária. A rodovia está totalmente interditada, causando um congestionamento de cinco quilômetros, nos dois sentidos da via. Segundo a PRE, a via desse ser liberada por volta das 15 horas.