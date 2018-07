Acidente deixa dois mortos e três feridos no Rio Um acidente entre uma Kombi e um veículo de passeio deixou dois mortos e três feridos na madrugada deste domingo, na Estrada do Mato Alto, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros, os dois ocupantes do veículo de passeio morreram na hora. Os feridos estavam na Kombi e foram encaminhados ao Hospital Rocha Faria com lesões leves.