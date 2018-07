Acidente deixa dois mortos e um ferido em Mato Grosso

Um acidente ocorrido neste domingo, 30, envolvendo uma carreta e dois carros deixou dois mortos e um ferido na altura do quilômetro 702 da BR-163, na região de Sorriso, no Mato Grosso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu quando um dos carros tentava ultrapassar a carreta e acabou colidindo frontalmente com o outro carro. Com o choque, o motorista da carreta perdeu o controle da direção e saiu da pista. Os motoristas dos carros morreram na hora. Um passageiro ficou gravemente ferido e foi encaminhado a um hospital da região. O motorista do caminhão saiu ileso.