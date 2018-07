Acidente deixa dois mortos em rodovia em Minas

Uma colisão entre um veículo de passeio e um caminhão matou duas pessoas na noite de quinta-feira, 9, na altura do Km 520 da BR-262, na cidade de Luz (MG), a 200 km de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão, segundos após sair de um posto de gasolina e entrar na rodovia, teve a traseira atingida por um veículo de passeio. Morreram no local do acidente o motorista do carro, Heron Oliveira Ribeiro, de 27 anos, e o passageiro Henrique Almeida Moura, de 16 anos. Não chovia no momento do acidente, mas a neblina era densa na região, segundo informações da PRF.