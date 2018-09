Acidente deixa dois mortos na BR-285 no RS Uma colisão frontal, às 14h30 deste domingo, entre um Fiat Pálio, de Vacaria(RS), e uma carreta Scania, de Flores da Cunha (RS), no quilômetro 96 da BR-285, em Monte Alegre dos Campos, nordeste gaúcho, causou a morte dos dois ocupantes do Fiat.