Acidente deixa feridos e causa lentidão na Dutra, em SP

O acidente ocorreu no sentido Rio de Janeiro, por volta das 9 horas. Por causa do engavetamento - entre uma carreta, quatro caminhões e quatro veículos de passeio -, a pista expressa da via, sentido Rio, ficou bloqueada até por volta das 10 horas. Às 10h30, o motorista enfrentava morosidade do quilômetro 229 ao 224, na pista expressa, e do km 231 ao 224, na pista marginal. Em direção a São Paulo, havia lentidão do km 222 ao km 224, nas pistas expressa e marginal, e do km 221 ao 217, na pista marginal, em Guarulhos.