Acidente deixa feridos e trânsito lento na Régis Três carros se chocaram na altura do quilômetro 364 da Rodovia Régis Bittencourt, na região da Serra do Cafezal, no começo desta tarde. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o acidente deixou pessoas com ferimentos leves, além de provocar cerca de 4 quilômetros de congestionamento na região nos dois sentidos.