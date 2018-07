Acidente deixa goleiro Sílvio Luís em estado de coma O goleiro Silvio Luiz, que recentemente saiu do Vasco da Gama, sofreu um acidente na manhã deste domingo, quando bateu seu veículo contra a traseira de um ônibus, em Brás de Pina, região de subúrbio do Rio de Janeiro. De acordo o plantão policial do Hospital Salgado Filho, para onde o atleta foi levado, Sílvio Luís deu entrada por volta das 10h55. Ele sofreu traumatismo craniano e, às 14h35, permanecia em estado de coma. O estado de saúde do jogador é considerado grave. A ocorrência foi registrada no 44o. Distrito Policial do Rio. O goleiro Sílvio Luís já jogou, entre outros clubes, pelo São Caetano e pelo Corinthians.