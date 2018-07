Acidente deixa mais de 40 feridos na BR-101, no RJ Mais de 40 pessoas ficaram feridas nesta manhã em um acidente envolvendo três veículos na BR-101, na altura da cidade de Campos dos Goytacazes, no norte do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com informações iniciais, 18 pessoas estão em estado grave. As vítimas foram levadas para o Hospital Ferreira Machado.