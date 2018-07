Acidente deixa Marginal do Tietê com 21 km de lentidão A Marginal do Tietê, em São Paulo, acumulava 21 quilômetros de trânsito carregado, no sentido Lapa, por volta das 8h45, em consequência de um acidente ocorrido no começo da manhã, perto da Rodovia Castelo Branco.