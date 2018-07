Acidente deixa pelo menos 4 mortos em Bandeirante-MS Pelo menos quatro pessoas morreram em um acidente, ontem à noite, envolvendo um ônibus e um caminhão na rodovia MS-163, no município de Bandeirante, a 45 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, região norte do Estado. Um ônibus da Viação Queiroz colidiu com o caminhão e caiu em uma ribanceira. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) socorreu as vítimas. O coordenador do Samu, Eduardo Cury, disse que oito feridos em estado grave foram transportados para Campo Grande. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a rodovia MS-163 é recordista em número de acidentes graves no MS, a maioria com vítimas fatais.