Acidente deixa pelo menos 5 mortos e 17 feridos em GO

Pelo menos cinco pessoas morreram e 17 ficaram feridas após um ônibus sair da pista na rodovia estadual GO-164 e cair em um barranco na região do município de Faina, na região do noroeste goiano. O acidente ocorreu por volta das 4 horas da madrugada desta segunda-feira, 30, na altura do km 58 da rodovia. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, perderam a vida no acidente três mulheres e dois homens. Até a manhã de hoje, não havia ainda informações sobre o estado de saúde dos feridos e nem sobre o que teria provocado o acidente. O veículo fazia o trajeto entre Goiânia, capital de Goiás, e Araguaçu, no Tocantins.