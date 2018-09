Acidente deixa quatro mortos e dois feridos em Minas Gerais

Quatro pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas num acidente ocorrido neste domingo, 25, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 9 horas na Rodovia BR-267, na altura do quilômetro 288,7, perto da cidade de Baependi, no sul de Minas Gerais. Um Toyota/Corolla, de Campo Grande (MS), invadiu a contramão numa curva e colidiu com um Chevrolet Astra, de Juiz de Fora (MG). Faleceram na hora o motorista e a passageira do Toyota, identificados como Walter Joaquim Rebello, de 59 anos, e Wilma Felix Rebello, de 61 anos, além de Francy Célia Fontes Cintra, de 67 anos, passageira do Astra. Renato Fontes Cintra, de 56 anos, que também estava no Astra e chegou a ser levado para o pronto-socorro, não resistiu e acabou morrendo. Roberto Fontes Cintra, de 65 anos, que dirigia o Astra, e Maria Goreth Lima Cintra, de 41, também ocupante do mesmo veículo, ficaram gravemente feridos. As vítimas foram levadas para o pronto-socorro de Baependi.