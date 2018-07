Acidente deixa quatro mortos e dois feridos no Distrito Federal

Um acidente envolvendo dois carros deixou quatro mortos e dois feridos na rodovia DF-128, na altura do município de Planaltina, Distrito Federal, na madrugada desta quarta-feira, 3. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal aconteceu por volta da 1h30 e matou três pessoas na hora. Quatro equipes dos bombeiros foram ao local e conseguiram socorrer outras três vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Regional de Planaltina. Uma das vítimas, no entanto, não resistiu e faleceu no hospital. Os outros dois feridos continuam internados mas não correm risco de morte.