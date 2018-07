Acidente deixa quatro mortos na BR-470 em SC Quatro pessoas, entre elas um adolescente, morreram, no início da noite desta quinta-feira (13), em uma colisão frontal entre um Fiat Palio e um caminhão no km 234 da BR-470, em São Cristóvão do Sul (SC), na região central catarinense, a 280 quilômetros da capital.