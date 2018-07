Acidente deixa seis feridos em estrada de Minas Gerais Um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e sete veículos de passeio interditou por mais de 4 horas, no início da noite de ontem, a Rodovia Fernão Dias (BR-381), na altura do no Km 474, no município de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Seis pessoas foram socorridas ao hospital regional da cidade com ferimentos considerados leves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi provocado pelo motorista da carreta que, trafegando em alta velocidade, perdeu o controle e bateu nos demais veículos.