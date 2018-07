Acidente deixa seis feridos na Via Anchieta, em SP

Seis pessoas ficaram feridas, entre elas duas gravemente, em um acidente ocorrido no início da manhã desta segunda, 8, na Rodovia Anchieta, segundo a concessionária Ecovias. Um veículo de passeio se chocou contra a mureta de contenção na altura do quilômetro 28 da pista sul, sentido litoral. Equipes da Ecovias e dos bombeiros foram deslocadas para o local. Nenhuma faixa foi interditada e não havia, na manhã de hoje, registro de lentidão. O tráfego estava lento na chegada a São Paulo pela Via Anchieta, entre os quilômetros 13 e 10, devido ao excesso de veículos. A visibilidade era boa.