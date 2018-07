Acidente deixa seis mortos e 21 feridos no RS Pelo menos seis pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas, entre elas três gravemente, em um acidente no começo da manhã de hoje na Rodovia BR-471, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por volta das 6h30, um caminhão invadiu a pista contrária, na altura do km 469, batendo de frente com um microônibus. Segundo a PRF, o microônibus seguia com cerca de 25 pacientes para Pelotas e Rio Grande para tratamento. Os feridos foram encaminhados para prontos-socorros da região. De acordo com a PRF, o trecho da pista foi interditado e os motoristas enfrentavam um congestionamento de dois quilômetros nos dois sentidos da Rodovia.