Acidente deixa seis mortos na BR-163, em Campo Grande

Seis pessoas morreram nesta quinta-feira, 18, na BR-163, zona norte de Campo Grande, em um engavetamento envolvendo duas carretas e dois automóveis. O desastre aconteceu por volta das 11 horas, quando o motorista Ildo Miola, de 54 anos, fugia de uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal depois de ter passado por um radar em alta velocidade. Na entrada da cidade, ele bateu o carro contra uma carreta carregada de milho. Miola e o motorista caminhão morreram no local. Logo atrás, vinha outra carreta, carregada de agrotóxicos, que colidiu com a da frente. Um casal e duas crianças que estavam no na cabine do veículo morreram prensados entre as ferragens. Por fim, outro veículo de passeio, ocupado por Gilmar Forguezato, de 40 anos, e Adilson Tocheto, de 35, também se envolveu no acidente. Ambos saíram ilesos. Até o final da tarde, entre as vítimas fatais, apenas o motorista que fugia da PRF havia sido identificado.