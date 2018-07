Acidente deixa sete estudantes feridos em Porto Alegre A colisão de um microônibus com um ônibus deixou sete pessoas feridas ontem à noite, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu na esquina das ruas Ceará e Cairú, no bairro São João, na zona norte da capital gaúcha. O choque fez o microônibus, que transportava estudantes da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), tombar no asfalto. Dos nove passageiros, sete sofreram ferimentos leves. Dois deles foram levados ao Hospital Cristo Redentor e os outros cinco ao Hospital de Pronto-Socorro. Ninguém ficou internado. O motorista, o cobrador e os dois passageiros do ônibus não se machucaram.