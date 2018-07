Acidente deixa trecho da Régis Bittencourt interditado O sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt está interditado na altura do km 357, em Miracatu, que fica a 138 quilômetros de São Paulo. Segundo a concessionária Autopista, um acidente envolveu um caminhão do tipo cegonha, uma carreta bitrem (com dois compartimentos de carga) e um automóvel, por volta das 15 horas.