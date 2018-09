Acidente deixa três mortos e dois feridos no Paraná Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas em um acidente na Rodovia PR-436, em Abatia, no Paraná, na madrugada deste domingo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um veículo Chevette ficou descontrolado e bateu contra uma árvore, na altura do quilômetro 66, por volta da 1h30.