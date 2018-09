Morreram os três ocupantes do Corsa, o motorista Dorival Alessandro Guarino, de 32 anos, a passageira Kátia Regina da Silva, de 25 anos, e o bebê Felipe Augusto Guarino. O motorista do caminhão, Marco Antônio Ribeiro de Pádua, de 47 anos, ficou ileso e o condutor do Quantum, Angelo Ferreira Marques de Brito, de 27 anos, teve lesões leves e foi levado ao hospital em Paracatu.