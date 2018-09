Acidente deixa três mortos na Rodovia Régis Bittencourt

Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas estavam no carro. O motorista da carreta não teve ferimentos. As duas vítimas com ferimentos graves foram encaminhadas para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra e Hospital Pirajussara, em Taboão da Serra.

A Régis Bittencourt chegou a ficar totalmente interditada, mas teve todas as faixas liberadas às 6h35 da manhã. Às 12h20, a rodovia tinha tráfego normal.

Ônibus - Um ônibus colidiu com um poste e um muro na Rua Major Paladino, zona oeste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, dez pessoas tiveram ferimentos leves. Os bombeiros prestaram atendimento a duas vítimas, as demais foram socorridas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã. Até as 12 horas, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas faixas da via permaneciam interditadas.