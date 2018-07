Acidente deixa um ferido e congestiona Marginal Tietê Uma pessoa ficou ferida por volta das 21 horas de hoje, após uma colisão entre três veículos de passeio na Marginal do Tietê. O acidente ocorreu na pista local, no sentido Ayrton Senna, próximo à Ponte Cruzeiro do Sul. Por conta do acidente e do excesso de veículos, os motoristas encontravam cerca de oito quilômetros de tráfego engarrafado entre as Pontes Vila Guilherme e Julio de Mesquita Neto, na pista expressa. Já a local apresentava trânsito um pouco melhor, com quase dois quilômetros de lentidão entre a Avenida José Gomes Falcão e a Ponte Julio de Mesquita Neto.