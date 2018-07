Acidente deixa um morto e bloqueia Fernão Dias em MG A pista sentido Minas Gerais-São Paulo da Rodovia Fernão Dias estava bloqueada por volta das 6 horas no quilômetro 857, na região de Pouso Alegre (MG), devido a um acidente, ocorrido na madrugada de hoje, envolvendo três carretas e um caminhão do tipo cegonha que seguiam em direção à capital paulista. Há carga na pista e registro de pelo menos uma morte, mas nem a concessionária nem a Polícia Rodoviária souberam informar mais detalhes. O caminhão cegonha, que transportava 11 veículos, e uma das carretas envolvidas no acidente, pegaram fogo.