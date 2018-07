Acidente deixa um morto e cinco feridos em Guarulhos Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas na manhã deste sábado, após um acidente na Avenida Salgado Filho, esquina com a Avenida Suplicy, no centro de Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou quatro equipes ao local, por volta das 6h30, o motorista de um carro perdeu o controle da direção e bateu contra um poste. Informações não confirmadas dão conta de que as vítimas seriam músicos que voltavam de um show. Dois dos cinco feridos foram encaminhados aos hospitais Padre Bento e Geral de Guarulhos, com ferimentos leves. Os outros três feridos foram socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).