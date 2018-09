Acidente deixa um morto e interdita Rio-Santos Um acidente envolvendo 19 veículos deixou um morto e pelo menos 10 feridos, nesta tarde, na Rodovia Rio-Santos, na altura de Itaguaí, região metropolitana do Rio. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o engavetamento interdita os dois sentidos da estrada, causando lentidão no local.