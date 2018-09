Acidente deixa um morto e interdita Rodovia Anchieta Uma pessoa morreu na tarde de hoje em um acidente na Rodovia Anchieta, na altura do km 50, em Cubatão (sentido litoral). O motorista de um caminhão carregado com material de construção perdeu o controle da direção e o veículo tombou na pista Norte, por volta das 15 horas. Em razão do acidente, a via ficou interditada em direção ao litoral por aproximadamente 50 minutos.