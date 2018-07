Acidente deixa um morto e nove feridos no oeste de Minas

Uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas em um acidente na BR-365, na região de Patrocínio, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, na tarde de quinta-feira, 18. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista de uma van, que levava agricultores para fazer tratamento de saúde no hospital de Patrocínio, perdeu o controle do veículo, que saiu da pista. A van acabou capotando. Herlinda Maria Mendes, de 73 anos, morreu na hora. Os feridos foram levados para a Santa Casa de Patrocínio.